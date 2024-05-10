Кредит Україні від США на 7,8 млрд доларів: якими можуть бути умови

Україна обговорює зі США умови надання кредиту на 7,8 млрд доларів в рамках виконання закону про фінансування майже на 61 млрд доларів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Торги за мільярди. Під які умови США хочуть кредитувати Україну".

За інформацією РБК-Україна, пропозиції реформ, які й мають увійти до умов кредитування, США вже передали українській стороні. Деталі не розголошуються, але, за словами співрозмовників, перелік реформ перегукується зі списком, переданим Україні ще у вересні минулого року.

Як вдалося дізнатися РБК-Україна, зокрема в нових пропозиціях від США йдеться про реформи в Рахунковій палаті, яка опікується аудитом використання державних коштів. На думку США, РП має бути політично максимально незалежним органом, у тому числі щодо контролю за використанням західної допомоги.

Пропозиції від США також містять реформи в митній сфері, передбачають посилення НАБУ щодо повноважень щодо "прослуховування", а також низку змін у роботі БЕБ та АРМА. Порушується і питання дії "правок Лозового", які передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні діяння після закінчення строку досудового розслідування.

Декілька джерел РБК-Україна підтвердили, що реформи стосуються, зокрема, саме цих напрямків. "Це попередні умови, які США висувають нам для отримання траншей", - сказав один зі співрозмовників, знайомий зі змістом переданого документа.

"Щодо умов. Ми знаємо, що є деякі умови використання цих коштів. Поки що я не можу говорити саме про це. Але я можу сказати, що наш Конгрес має великий інтерес переконатися, що, надаючи цю допомогу, ми діємо відповідно до зусиль України також робити кроки, що трансформують країну", - заявила виданню посол США в Україні Бріджіт Брінк.