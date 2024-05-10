Кредит Україні від США на 7,8 млрд доларів: якими можуть бути умови
Україна обговорює зі США умови надання кредиту на 7,8 млрд доларів в рамках виконання закону про фінансування майже на 61 млрд доларів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Торги за мільярди. Під які умови США хочуть кредитувати Україну".
За інформацією РБК-Україна, пропозиції реформ, які й мають увійти до умов кредитування, США вже передали українській стороні. Деталі не розголошуються, але, за словами співрозмовників, перелік реформ перегукується зі списком, переданим Україні ще у вересні минулого року.
Як вдалося дізнатися РБК-Україна, зокрема в нових пропозиціях від США йдеться про реформи в Рахунковій палаті, яка опікується аудитом використання державних коштів. На думку США, РП має бути політично максимально незалежним органом, у тому числі щодо контролю за використанням західної допомоги.
Пропозиції від США також містять реформи в митній сфері, передбачають посилення НАБУ щодо повноважень щодо "прослуховування", а також низку змін у роботі БЕБ та АРМА. Порушується і питання дії "правок Лозового", які передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні діяння після закінчення строку досудового розслідування.
Декілька джерел РБК-Україна підтвердили, що реформи стосуються, зокрема, саме цих напрямків. "Це попередні умови, які США висувають нам для отримання траншей", - сказав один зі співрозмовників, знайомий зі змістом переданого документа.
"Щодо умов. Ми знаємо, що є деякі умови використання цих коштів. Поки що я не можу говорити саме про це. Але я можу сказати, що наш Конгрес має великий інтерес переконатися, що, надаючи цю допомогу, ми діємо відповідно до зусиль України також робити кроки, що трансформують країну", - заявила виданню посол США в Україні Бріджіт Брінк.
Допомога Україні від США
Після тривалих затримок Конгрес США нарешті схвалив законопроект про допомогу Україні. Це стало значною подією, адже Україна отримає значні кошти для боротьби з російською агресією.
Законопроект передбачав виділення понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. Зокрема, 49,9 млрд доларів виділяється на оборону, 1,57 млрд доларів - на економічну допомогу, плюс 400 млн доларів США - на безпеку кордонів та гуманітарне розмінування.
Водночас, законопроект передбачає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, яка буде надана у вигляді кредиту. В майбутньому він може бути списаний. Президент США має повноваження зробити це, але тільки після виборів 5 листопада 2024 року.
Президент Джо Байден негайно оголосив про надання Україні військової допомоги на суму 1 мільярд доларів. Через деякий час міністр Пентагону Ллойд Остін оголосив про найбільший пакет допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів.
Водночас Остін дав зрозуміти, що говорити про наслідки військової допомоги, наданої Україні з боку США, на полі бою "передчасно".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.