Торги за мільярди. Під які умови США хочуть кредитувати Україну

Україна та США погоджують список умов та реформ, від виконання яких залежить кредит на 7,8 млрд доларів. Чого стосуються ці реформи і коли чекати на фінал переговорів, з'ясовував спецкор РБК-Україна Юрій Дощатов.

Під час підготовки матеріалу було використано: закон США про фінансування України, коментарі посла США в Україні та джерел РБК-Україна, знайомих з переговорним процесом, коментарі експертів.

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Закон США про фінансування України майже на 61 млрд доларів, ухвалений у квітні, вже фактично запрацював. Гроші на мілітарні потреби, які становлять більшу частину фіндопомоги, вже почали використовувати для постачання зброї. Наприкінці квітня Україна отримала ракети RIM-7 та AIM-9M, Stinger для ПЗРК та ЗРК Avanger, додаткові боєприпаси до HIMARS, артилеристські боєприпаси.

Постачання триватимуть і у найближчі місяці. В результаті, за оцінкою аналітиків в уряді США, Україна зможе стабілізувати ситуацію на фронті за допомогою нового озброєння в кращому разі влітку, а в найгіршому – до кінця року.

Що ж до підтримки держбюджету, а для цього в пакеті допомоги передбачено 7,8 млрд доларів, то найближчим часом їх не виділятимуть. Фактично, ці кошти планується надавати у вигляді кредиту. Щоправда, потім цей кредит може перейти в категорію гранту – ухвалений закон допускає списання половини суми після 15 листопада 2024 року та всієї суми – з 1 січня 2026 року. Але досі фінансування йтиме на кредитних умовах, які поки що не узгоджені.

Коли планують оформити кредит на 7,8 млрд доларів

Закон про фінансування України було підписано президентом США Джо Байденом 24 квітня. Згідно з документом, протягом 45 днів держсекретар та керівництво Міноборони США нададуть конгресу Стратегію підтримки України. А протягом 60 днів уряд України та президент США мають укласти угоду про повернення Києвом кредитних коштів.

Тобто до кінця червня всі процедури для започаткування кредитного фінансування мають бути завершені. До цього терміну умови кредиту, відповідно, мають бути узгоджені. Щоправда, поки що остаточно невідомо, в якому документі вони будуть викладені. "Як це буде реалізовано, поки не зрозуміло", - сказав РБК-України один із співрозмовників, знайомий із процесом переговорів із США.

Які реформи потрібно провести для отримання грошей

Пропозиції реформ, які й мають увійти до умов кредитування, США вже передали українській стороні. Деталі не розголошуються, але, за словами співрозмовників, перелік реформ перегукується зі списком, переданим Україні ще у вересні минулого року.

Тоді в США наголошували, що такі реформи слід провести для продовження фінансової допомоги. Частина з них уже реалізована в рамках співпраці з МВФ, ЄС та тими ж США. Але більшість залишилася не реалізованою.

Як вдалося дізнатися РБК-Україна, зокрема в нових пропозиціях від США йдеться про реформи в Рахунковій палаті , яка опікується аудитом використання державних коштів. На думку США, СП має бути політично максимально незалежним органом, у тому числі щодо контролю за використанням західної допомоги.

Пропозиції від США також містять реформи в митній сфері, передбачають посилення НАБУ щодо повноважень щодо "прослуховування", а також низку змін у роботі БЕБ та АРМА. Порушується і питання дії "правок Лозового", які передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні діяння після закінчення строку досудового розслідування.

Декілька джерел РБК-Україна підтвердили, що реформи стосуються, зокрема, саме цих напрямків. "Це попередні умови, які США висувають нам для отримання траншей", - сказав один із співрозмовників, знайомий із змістом переданого документа.

Поки що весь перелік умов не розголошується ні з боку України, ні з боку США. “Щодо умов. Ми знаємо, що є деякі умови використання цих коштів. Поки що я не можу говорити саме про це. Але я можу сказати, що наш Конгрес має великий інтерес переконатися, що, надаючи цю допомогу, ми діємо відповідно до зусиль України також робити кроки, що трансформують країну. Для нас це раціональне пояснення того, чому це на користь США, окрім вашої боротьби за свободу”, - сказала виданню посол США в Україні Бріджіт Брінк.

Кредитні умови – це стандартна практика

Умови виділення кредитних коштів - абсолютно стандартна практика. Зараз Україна отримує всі кредити під виконання певних умов - і за лінією МВФ, і за лінією ЄС. Наприклад, програма Ukraine Facility на 50 млрд євро до 2027 року передбачає майже 140 умов, причому їх невиконання може знизити розмір траншей, що виділяються.

США і раніше виставляли умови, причому не лише за кредитами, а й щодо грантової допомоги. Щоправда, вони були неформальні, хоч і обов'язкові. Влітку минулого року такою категоричною умовою для продовження щомісячної підтримки бюджету було посилення інституційної незалежності САП. У 2016 році продовження фінансування від США залежало від змін у керівництві Генпрокуратури.

Отже, зараз дивуватися умовам під кредитне фінансування від США не варто, навіть якщо це не стандартні фінансові умови, такі як термін, відсотки, можливість списання боргу, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Раніше США умов під фінансування не формували, принаймні публічно. Але, мабуть, були якісь загальні умови/очікування, наприклад, що Україна боротиметься з корупцією, проводитиме певні реформи (наприклад, під зобов'язання перед МВФ чи ЄС). Імовірно, такі очікування є і зараз”, - наголосив Паращій.

Наразі пропозиції щодо реформ узгоджуються сторонами. “Поки що немає конкретної фінальної версії. Йде процес переговорів”, - сказав виданню один із українських чиновників, який бере участь у цих переговорах. За неофіційною інформацією, деякі пропозиції, зокрема щодо Рахункової палати, не повною мірою приймаються українською стороною.

Крім того, вкрай непросто йде погодження умов щодо НАБУ. Однак, як запевнили видання кілька поінформованих співрозмовників, питання посилення антикорупційних органів не знято з порядку денного.

За їхньою інформацією, остаточну версію переліку реформ, необхідних для отримання бюджетного фінансування від США, планується узгодити максимум до середини червня. "Чим раніше ми це зробимо, тим краще буде для всіх. Але грошей до бюджету від США до червня не буде точно", - сказало одне із джерел у владі.