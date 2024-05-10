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Кредит Украине от США на 7,8 млрд долларов: какими могут быть условия

Пятница 10 мая 2024 12:01
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Кредит Украине от США на 7,8 млрд долларов: какими могут быть условия Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Валерия Полищук

Украина обсуждает с США условия предоставления кредита на 7,8 млрд долларов в рамках выполнения закона о финансировании почти на 61 млрд долларов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Торги за миллиарды. Под какие условия США хотят кредитовать Украину".

По информации РБК-Украина, предложения реформ, которые и должны войти в условия кредитования, США уже передали украинской стороне. Детали не разглашаются, но, по словам собеседников, перечень реформ перекликается со списком, переданным Украине еще в сентябре прошлого года.

Как удалось узнать РБК-Украина, в частности в новых предложениях от США речь идет о реформах в Счетной палате, которая занимается аудитом использования государственных средств. По мнению США, СП должен быть политически максимально независимым органом, в том числе по контролю за использованием западной помощи.

Предложения от США также содержат реформы в таможенной сфере, предусматривают усиление НАБУ относительно полномочий по "прослушиванию", а также ряд изменений в работе БЭБ и АРМА. Поднимается и вопрос действия "правок Лозового", которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности за коррупционные деяния после окончания срока досудебного расследования.

Несколько источников РБК-Украина подтвердили, что реформы касаются, в частности, именно этих направлений. "Это предварительные условия, которые США выдвигают нам для получения траншей", - сказал один из собеседников, знакомый с содержанием переданного документа.

"По повожу условий. Мы знаем, что есть некоторые условия использования этих средств. Пока что я не могу говорить именно об этом. Но я могу сказать, что наш Конгресс имеет большой интерес убедиться, что, предоставляя эту помощь, мы действуем в соответствии с усилиями Украины также делать шаги, трансформирующие страну", - заявила изданию посол США в Украине Бриджит Бринк.

Помощь Украине от США

После длительных задержек Конгресс США наконец одобрил законопроект о помощи Украине. Это стало значительным событием, ведь Украина получит значительные средства для борьбы с российской агрессией.

Законопроект предусматривал выделение более 60 миллиардов долларов на помощь Украине. В частности, 49,9 млрд долларов выделяется на оборону, 1,57 млрд долларов - на экономическую помощь, плюс 400 млн долларов США - на безопасность границ и гуманитарное разминирование.

В то же время, законопроект предусматривает 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая будет предоставлена в виде кредита. В будущем он может быть списан. Президент США имеет полномочия сделать это, но только после выборов 5 ноября 2024 года.

Президент Джо Байден немедленно объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму 1 миллиард долларов. Через некоторое время министр Пентагона Ллойд Остин объявил о крупнейшем пакете помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов.

В то же время Остин дал понять, что говорить о последствиях военной помощи, предоставленной Украине со стороны США, на поле боя "преждевременно".

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