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Кредит під 7%. В серпні "єОселя" стане доступною для більшої кількості українців

Фото: кредит під 7%. В серпні "єОселя" стане доступною для більшої кількості українців  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 1 серпня збільшується кількість українців, які матимуть змогу отримати житло за програмою іпотечного кредитування "єОселя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:

  • ветерани війни та члени їх сімей;
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;
  • внутрішні переселенці;
  • люди, які не мають власного житла;
  • ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

"Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року", - додає пресслужба.

Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

"У рамках "єОселі" допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту", - пише Мінекономіки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що державна програма кредитування запрацювала в тестовому режимі ще в жовтні 2022 року, а повноцінно запрацювала вже грудні того ж року.

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Міністерство економіки