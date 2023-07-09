Кредит під 7%. В серпні "єОселя" стане доступною для більшої кількості українців

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих ветеранів та захисників, а також захисниць України;

внутрішні переселенці;

люди, які не мають власного житла;

ті, у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

"Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 липня 2023 року", - додає пресслужба.

Зазначається, що у разі бажання придбати житло, яке будується, це можна зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

"У рамках "єОселі" допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту", - пише Мінекономіки.