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Кредит под 7%. В августе "єОселя" станет доступной для большего количества украинцев

Фото: кредит под 7%. В августе "єОселя" станет доступной для большего количества украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые смогут получить жилье по программе ипотечного кредитования "єОселя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:

  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • семьи погибших ветеранов и защитников, а также защитниц Украины;
  • внутренние переселенцы;
  • люди, которые не имеют собственного жилья;
  • те, в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. м - на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

"Все остальные категории заемщиков остаются в программе также. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 4 июля 2023 года", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что в случае желания приобрести жилье, которое строится, это можно сделать только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы.

"В рамках "єОселя" допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье во время оформления кредита", - пишет Минэкономики.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что государственная программа кредитования заработала в тестовом режиме еще в октябре 2022 года, а полноценно заработала уже в декабре того же года.

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Министерство экономики