Кредит под 7%. В августе "єОселя" станет доступной для большего количества украинцев

С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые смогут получить жилье по программе ипотечного кредитования "єОселя".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:
"Все остальные категории заемщиков остаются в программе также. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 4 июля 2023 года", - добавляет пресс-служба.
Отмечается, что в случае желания приобрести жилье, которое строится, это можно сделать только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы.
"В рамках "єОселя" допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье во время оформления кредита", - пишет Минэкономики.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что государственная программа кредитования заработала в тестовом режиме еще в октябре 2022 года, а полноценно заработала уже в декабре того же года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.