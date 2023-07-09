Кредит под 7%. В августе "єОселя" станет доступной для большего количества украинцев

Подать заявку на получение кредита под 7% смогут:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

семьи погибших ветеранов и защитников, а также защитниц Украины;

внутренние переселенцы;

люди, которые не имеют собственного жилья;

те, в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. м - на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

"Все остальные категории заемщиков остаются в программе также. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 4 июля 2023 года", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что в случае желания приобрести жилье, которое строится, это можно сделать только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы.

"В рамках "єОселя" допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье во время оформления кредита", - пишет Минэкономики.