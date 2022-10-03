В Україні запрацювала програма іпотеки "єОселя": хто може отримати пільговий кредит

Нова державна програма кредитування "єОселя" запрацювала в тестовому режимі. Зараз триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

За даними прес-служби, масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку "Дія", а подати заявку стане можливим у декілька кліків.

На сьогодні вже п’ять банків інтегровано у програму "єОселя": Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк та банк "Глобус". Вони готові розпочати видачу перших кредитів.

Передбачається, що в рамках програми доступної іпотеки "єОселя" українці отримають можливість придбати житло в кредит під 3% або 7% річних з мінімальним початковим внеском 20% та строком кредитуванням до 20 років. Процентна ставка буде залишатися фіксованою протягом усього кредитного періоду.

У цьому році запрацює перший етап реалізації програми "єОселя". Доступні кредити під 3% річних почнуть видавати таким соціальним категоріям населення, які працюють:

кадровим військовим та правоохоронцям;

медикам;

працівникам освіти;

науковцям.

З початку 2023-го року почнеться реалізація другого етапу програми "єОселя", в рамках якого, на отримання кредитів під 7% річних зможуть розраховувати всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям. Для отримання іпотечного кредиту треба: