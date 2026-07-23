Кредит на бізнес після фронту: як уникнути помилок та підготуватися до запуску

Більшість ветеранів, які повертаються до підприємництва, потребують фінансування не на "старт з нуля", а на конкретні активи – спецтехніку, обладнання чи розширення справи.
У коментарі РБК-Україна керівник напрямку ветеранських програм "Глобус Банку", ветеран 47-ї ОМБ "Маґура" Максим Кузьменко розповів, як військовим-підприємцям правильно розрахувати фінансове навантаження, підготуватися до співпраці з банком та уникнути типових помилок на етапі запуску.
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Як пояснює Максим Кузьменко, ветеранам, які повертаються до підприємництва, потрібні кошти не на абстрактний запуск бізнесу з нуля, а на відновлення та розширення наявного бізнесу.
За дослідженням Українського ветеранського фонду, понад 63% військовослужбовців після демобілізації планують займатися власною справою, а ще 11% вже мають бізнес. Водночас близько 35% очікують на залучення інвестицій для власної справи.
Загалом, зазначає Кузьменко, сьогодні ветеранський бізнес має дві головні потреби: цільове фінансування на купівлю обладнання, транспорту чи нерухомості та поповнення обігових коштів компаній, які власники відновлюють або розширюють після повернення з фронту.
Крім того, додає банкір, банки мають адаптувати правила під реалії війни. Зокрема, надавати пільгові кредити підприємствам, де ветеран є співвласником від 25% або керівником, адже під час його служби бізнесом часто управляють партнери чи дружина. Наразі ж діє формальна вимога щодо стовідсоткової власності ветерана.
За словами Максима Кузьменка, наразі для ветеранського бізнесу існують пільги в межах державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", а деякі банки можуть компенсувати частину процентної ставки (до 2 в.п.) власним коштом.
Ба більше, грантові програми, як "єРобота", допомагають розпочати справу, однак передбачені суми (від 250 тис. до 1 млн грн) не завжди покривають реальні потреби бізнесу, а попит перевищує пропозицію.
Тому, вказує ветеран, наступним кроком має стати подальше зниження вартості кредиту. Оптимальним орієнтиром для ветеранського малого та середнього бізнесу могла б стати ефективна ставка на рівні близько 3% річних, реалізована за участю міжнародних фінансових інституцій.
Відкриття власної справи вимагає ретельної підготовки ще до подачі заявки на фінансування. Максим Кузьменко радить починати з безкоштовного навчання, аналізу попиту клієнтів та консультацій із профільними ветеранськими організаціями, які надають юридичну й менторську підтримку.
Щоб мінімізувати ризики на старті, ветеран також рекомендує:
Залагодити юридичні питання: чітко визначити форму підприємства, систему оподаткування та розподілити відповідальність між співвласниками.
Звертатися до банку заздалегідь: приходити на консультацію ще на етапі планування, а не в момент гострої потреби в коштах, та уважно прораховувати повну вартість позики.
Не перевантажувати бізнес боргами: обирати поміркований масштаб на старті, обов'язково формувати фінансовий резерв на кілька місяців та розділяти особисті й корпоративні кошти.
"Ветеранам не потрібні потурання чи "зневажливий жаль". Їм потрібні чесні правила, зрозумілі інструменти та підтримка без зайвої бюрократії…", – резюмує Максим Кузьменко.
Нагадаємо, в Україні діє механізм "ветеранських облігацій", через який приватні інвестори та великий бізнес кредитують ветеранів під пільгові 15%.