Кредит на бизнес после фронта: как избежать ошибок и подготовиться к запуску

Большинство ветеранов, возвращающихся к предпринимательству, нуждаются в финансировании не на "старт с нуля", а на конкретные активы – спецтехнику, оборудование или расширение дела.
В комментарии РБК-Украина руководитель направления ветеранских программ "Глобус Банка", ветеран 47-й ОМБ "Магура" Максим Кузьменко рассказал, как военным-предпринимателям правильно рассчитать финансовую нагрузку, подготовиться к сотрудничеству с банком и избежать типичных ошибок на этапе запуска.
Главное:
Как объясняет Максим Кузьменко, ветеранам, возвращающимся к предпринимательству, нужны средства не на абстрактный запуск бизнеса с нуля, а на возобновление и расширение существующего бизнеса.
По исследованию Украинского ветеранского фонда, более 63% военнослужащих после демобилизации планируют заниматься собственным делом, а еще у 11% уже есть бизнес. В то же время около 35% ожидают привлечения инвестиций для собственного дела.
В целом, отмечает Кузьменко, сегодня у ветеранского бизнеса две главные потребности: целевое финансирование на покупку оборудования, транспорта или недвижимости и пополнение оборотных средств компаний, которые владельцы восстанавливают или расширяют по возвращении с фронта.
Кроме того, добавляет банкир, банки должны адаптировать правила под реалиями войны. В частности, предоставлять льготные кредиты предприятиям, где ветеран является совладельцем от 25% или руководителем, ведь во время службы бизнесом часто управляют партнеры или жена. Пока же действует формальное требование по стопроцентной собственности ветерана.
По словам Максима Кузьменко, сейчас для ветеранского бизнеса существуют льготы в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%", а некоторые банки могут компенсировать часть процентной ставки (до 2 п.п.) за свой счет.
Более того, грантовые программы, как "еРабота", помогают начать дело, однако предусмотренные суммы (от 250 тыс. до 1 млн грн) не всегда покрывают реальные потребности бизнеса, а спрос превышает предложение.
Поэтому, отмечает ветеран, следующим шагом должно стать дальнейшее снижение стоимости кредита. Оптимальным ориентиром для ветеранского малого и среднего бизнеса могла бы стать эффективная ставка на уровне около 3% годовых, реализуемая с участием международных финансовых институтов.
Открытие собственного дела требует тщательной подготовки еще до подачи заявки на финансирование. Максим Кузьменко советует начинать с бесплатного обучения, анализа спроса клиентов и консультаций с профильными ветеранскими организациями, оказывающими юридическую и менторскую поддержку.
Чтобы минимизировать риски на старте, ветеран также рекомендует:
Уладить юридические вопросы: четко определить форму предприятия, систему налогообложения и распределить ответственность между совладельцами.
Обращаться в банк заранее: приходить на консультацию еще на этапе планирования, а не в момент острой потребности в средствах и внимательно просчитывать полную стоимость займа.
Не перегружать бизнес долгами: выбирать умеренный масштаб на старте, обязательно формировать финансовый резерв на несколько месяцев и разделять личные и корпоративные средства.
"Ветеранам не нужны попустительства или "пренебрежительное сожаление". Им нужны честные правила, понятные инструменты и поддержка без лишней бюрократии…", – резюмирует Максим Кузьменко.
Напомним, в Украине действует механизм "ветеранских облигаций", через который частные инвесторы и крупный бизнес кредитуют ветеранов под льготные 15%.