Кредит на бізнес після фронту: як уникнути помилок та підготуватися до запуску

Більшість ветеранів, які повертаються до підприємництва, потребують фінансування не на "старт з нуля", а на конкретні активи – спецтехніку, обладнання чи розширення справи.

У коментарі РБК-Україна керівник напрямку ветеранських програм "Глобус Банку", ветеран 47-ї ОМБ "Маґура" Максим Кузьменко розповів, як військовим-підприємцям правильно розрахувати фінансове навантаження, підготуватися до співпраці з банком та уникнути типових помилок на етапі запуску.

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Основні потреби: Ветерани позичають кошти переважно на спецтехніку, автотранспорт та поповнення обігових коштів наявного бізнесу.

Ветерани позичають кошти переважно на спецтехніку, автотранспорт та поповнення обігових коштів наявного бізнесу. Зміна правил: Банки мають пом'якшити вимоги й надавати пільги компаніям, де ветеран є співвласником від 25%.

Банки мають пом'якшити вимоги й надавати пільги компаніям, де ветеран є співвласником від 25%. Оптимальна ставка: Для ефективного розвитку малого бізнесу ставка за кредитами має становити близько 3% річних.

Для ефективного розвитку малого бізнесу ставка за кредитами має становити близько 3% річних. Поради на старті: Експерт рекомендує чітко визначити форму підприємства, прорахувати повну вартість позики та звертатися до банку ще до запуску проєкту.

На що ветерани беруть кошти

Як пояснює Максим Кузьменко, ветеранам, які повертаються до підприємництва, потрібні кошти не на абстрактний запуск бізнесу з нуля, а на відновлення та розширення наявного бізнесу.

За дослідженням Українського ветеранського фонду, понад 63% військовослужбовців після демобілізації планують займатися власною справою, а ще 11% вже мають бізнес. Водночас близько 35% очікують на залучення інвестицій для власної справи.

Загалом, зазначає Кузьменко, сьогодні ветеранський бізнес має дві головні потреби: цільове фінансування на купівлю обладнання, транспорту чи нерухомості та поповнення обігових коштів компаній, які власники відновлюють або розширюють після повернення з фронту.

Крім того, додає банкір, банки мають адаптувати правила під реалії війни. Зокрема, надавати пільгові кредити підприємствам, де ветеран є співвласником від 25% або керівником, адже під час його служби бізнесом часто управляють партнери чи дружина. Наразі ж діє формальна вимога щодо стовідсоткової власності ветерана.

Фінансові умови та оптимальні ставки

За словами Максима Кузьменка, наразі для ветеранського бізнесу існують пільги в межах державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", а деякі банки можуть компенсувати частину процентної ставки (до 2 в.п.) власним коштом.

Ба більше, грантові програми, як "єРобота", допомагають розпочати справу, однак передбачені суми (від 250 тис. до 1 млн грн) не завжди покривають реальні потреби бізнесу, а попит перевищує пропозицію.

Тому, вказує ветеран, наступним кроком має стати подальше зниження вартості кредиту. Оптимальним орієнтиром для ветеранського малого та середнього бізнесу могла б стати ефективна ставка на рівні близько 3% річних, реалізована за участю міжнародних фінансових інституцій.

Як уникнути помилок під час запуску

Відкриття власної справи вимагає ретельної підготовки ще до подачі заявки на фінансування. Максим Кузьменко радить починати з безкоштовного навчання, аналізу попиту клієнтів та консультацій із профільними ветеранськими організаціями, які надають юридичну й менторську підтримку.

Щоб мінімізувати ризики на старті, ветеран також рекомендує:

Залагодити юридичні питання: чітко визначити форму підприємства, систему оподаткування та розподілити відповідальність між співвласниками.

Звертатися до банку заздалегідь: приходити на консультацію ще на етапі планування, а не в момент гострої потреби в коштах, та уважно прораховувати повну вартість позики.

Не перевантажувати бізнес боргами: обирати поміркований масштаб на старті, обов'язково формувати фінансовий резерв на кілька місяців та розділяти особисті й корпоративні кошти.

"Ветеранам не потрібні потурання чи "зневажливий жаль". Їм потрібні чесні правила, зрозумілі інструменти та підтримка без зайвої бюрократії…", – резюмує Максим Кузьменко.