Кредит на бизнес после фронта: как избежать ошибок и подготовиться к запуску

Большинство ветеранов, возвращающихся к предпринимательству, нуждаются в финансировании не на "старт с нуля", а на конкретные активы – спецтехнику, оборудование или расширение дела.

В комментарии РБК-Украина руководитель направления ветеранских программ "Глобус Банка", ветеран 47-й ОМБ "Магура" Максим Кузьменко рассказал, как военным-предпринимателям правильно рассчитать финансовую нагрузку, подготовиться к сотрудничеству с банком и избежать типичных ошибок на этапе запуска.

Главное:

Основные потребности: Ветераны ссужают средства преимущественно на спецтехнику, автотранспорт и пополнение оборотных средств имеющегося бизнеса.

Ветераны ссужают средства преимущественно на спецтехнику, автотранспорт и пополнение оборотных средств имеющегося бизнеса. Изменение правил Банки должны смягчить требования и предоставлять льготы компаниям, где ветеран является совладельцем от 25%.

Банки должны смягчить требования и предоставлять льготы компаниям, где ветеран является совладельцем от 25%. Оптимальная ставка Для эффективного развития малого бизнеса ставка по кредитам должна составлять около 3% годовых.

Для эффективного развития малого бизнеса ставка по кредитам должна составлять около 3% годовых. Советы на старте: Эксперт рекомендует четко определить форму предприятия, просчитать полную стоимость ссуды и обращаться в банк еще до запуска проекта.

На что ветераны берут деньги

Как объясняет Максим Кузьменко, ветеранам, возвращающимся к предпринимательству, нужны средства не на абстрактный запуск бизнеса с нуля, а на возобновление и расширение существующего бизнеса.

По исследованию Украинского ветеранского фонда, более 63% военнослужащих после демобилизации планируют заниматься собственным делом, а еще у 11% уже есть бизнес. В то же время около 35% ожидают привлечения инвестиций для собственного дела.

В целом, отмечает Кузьменко, сегодня у ветеранского бизнеса две главные потребности: целевое финансирование на покупку оборудования, транспорта или недвижимости и пополнение оборотных средств компаний, которые владельцы восстанавливают или расширяют по возвращении с фронта.

Кроме того, добавляет банкир, банки должны адаптировать правила под реалиями войны. В частности, предоставлять льготные кредиты предприятиям, где ветеран является совладельцем от 25% или руководителем, ведь во время службы бизнесом часто управляют партнеры или жена. Пока же действует формальное требование по стопроцентной собственности ветерана.

Финансовые условия и оптимальные ставки

По словам Максима Кузьменко, сейчас для ветеранского бизнеса существуют льготы в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%", а некоторые банки могут компенсировать часть процентной ставки (до 2 п.п.) за свой счет.

Более того, грантовые программы, как "еРабота", помогают начать дело, однако предусмотренные суммы (от 250 тыс. до 1 млн грн) не всегда покрывают реальные потребности бизнеса, а спрос превышает предложение.

Поэтому, отмечает ветеран, следующим шагом должно стать дальнейшее снижение стоимости кредита. Оптимальным ориентиром для ветеранского малого и среднего бизнеса могла бы стать эффективная ставка на уровне около 3% годовых, реализуемая с участием международных финансовых институтов.

Как избежать ошибок при запуске

Открытие собственного дела требует тщательной подготовки еще до подачи заявки на финансирование. Максим Кузьменко советует начинать с бесплатного обучения, анализа спроса клиентов и консультаций с профильными ветеранскими организациями, оказывающими юридическую и менторскую поддержку.

Чтобы минимизировать риски на старте, ветеран также рекомендует:

Уладить юридические вопросы: четко определить форму предприятия, систему налогообложения и распределить ответственность между совладельцами.

Обращаться в банк заранее: приходить на консультацию еще на этапе планирования, а не в момент острой потребности в средствах и внимательно просчитывать полную стоимость займа.

Не перегружать бизнес долгами: выбирать умеренный масштаб на старте, обязательно формировать финансовый резерв на несколько месяцев и разделять личные и корпоративные средства.

"Ветеранам не нужны попустительства или "пренебрежительное сожаление". Им нужны честные правила, понятные инструменты и поддержка без лишней бюрократии…", – резюмирует Максим Кузьменко.