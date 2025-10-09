Кредит на 140 мільярдів для України під загрозою: Бельгія поставила ультиматум ЄС

Столиці ЄС намагаються розвіяти занепокоєння Брюсселя напередодні вирішального саміту лідерів ЄС 23 жовтня. Досягнення політичної угоди на саміті дозволить блоку висунути юридичну пропозицію невдовзі після цього.

Серед 27 країн ЄС саме Бельгія має найбільшу частку, адже тут розташований фінансовий депозитарій Euroclear, який зберігає більшу частину російських державних активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Бельгійський уряд побоюється, що країна може стати відповідальною за юридичні та фінансові претензії, які потенційно висуне Росія. Тому Брюссель вимагає від усіх країн ЄС гарантій, що ризики будуть розділені порівну, навіть якщо це означатиме використання коштів платників податків для покриття можливих витрат.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер припустив, що схема Комісії щодо використання заморожених російських активів фактично рівнозначна конфіскації.

"Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 мільярдами євро готівки, які Комісія пропонує мобілізувати. Потенційний ризик може бути набагато вищим за номінальну суму", - заявив він.

Де Вевер також наголосив, що гарантії мають залишатися чинними навіть після можливого скасування санкцій, адже арбітражні процедури можуть тривати роками.

У своїй заяві, переданій європейським лідерам 1 жовтня, прем’єр описав червоні лінії, яких Бельгія не готова перетинати. Серед них:

непідтримка будь-яких заходів, які можна трактувати як конфіскацію активів;

юридично обов’язкові гарантії розподілу ризиків між усіма країнами ЄС;

угода про негайне накопичення коштів на випадок, якщо Euroclear буде змушений повернути активи Росії після можливої мирної угоди.

"Заява прем’єр-міністра Бельгії порушила багато складних питань, і вони досі розглядаються... Зрештою, гарантії мають бути надійними", - зазначив високопосадовець ЄС.

Що планує ЄС

Єврокомісія запропонувала використати 175 мільярдів євро прибутку, отриманого від заморожених державних активів Росії, інвестованих у західні державні облігації, для фінансування репараційного кредиту Україні на 140 мільярдів євро та погашення попереднього кредиту G7.

Ці кошти наразі перебувають на депозиті в Європейському центральному банку під управлінням Euroclear.