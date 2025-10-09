Кредит на 140 миллиардов для Украины под угрозой: Бельгия поставила ультиматум ЕС

Столицы ЕС пытаются развеять беспокойство Брюсселя накануне решающего саммита лидеров ЕС 23 октября. Достижение политического соглашения на саммите позволит блоку выдвинуть юридическое предложение вскоре после этого.

Среди 27 стран ЕС именно Бельгия имеет наибольшую долю, ведь здесь расположен финансовый депозитарий Euroclear, который хранит большую часть российских государственных активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Бельгийское правительство опасается, что страна может стать ответственной за юридические и финансовые претензии, которые потенциально выдвинет Россия. Поэтому Брюссель требует от всех стран ЕС гарантий, что риски будут разделены поровну, даже если это будет означать использование средств налогоплательщиков для покрытия возможных расходов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предположил, что схема Комиссии по использованию замороженных российских активов фактически равнозначна конфискации.

"Эти гарантии не могут ограничиваться 170 миллиардами евро наличности, которые Комиссия предлагает мобилизовать. Потенциальный риск может быть гораздо выше номинальной суммы", - заявил он.

Де Вевер также отметил, что гарантии должны оставаться в силе даже после возможной отмены санкций, ведь арбитражные процедуры могут длиться годами.

В своем заявлении, переданном европейским лидерам 1 октября, премьер описал красные линии, которые Бельгия не готова пересекать. Среди них:

неподдержка любых мер, которые можно трактовать как конфискацию активов;

юридически обязательные гарантии распределения рисков между всеми странами ЕС;

соглашение о немедленном накоплении средств на случай, если Euroclear будет вынужден вернуть активы России после возможного мирного соглашения.

"Заявление премьер-министра Бельгии подняло много сложных вопросов, и они до сих пор рассматриваются... В конце концов, гарантии должны быть надежными", - отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Что планирует ЕС

Еврокомиссия предложила использовать 175 миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных государственных активов России, инвестированных в западные государственные облигации, для финансирования репарационного кредита Украине на 140 миллиардов евро и погашения предыдущего кредита G7.

Эти средства сейчас находятся на депозите в Европейском центральном банке под управлением Euroclear.