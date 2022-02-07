Кражи криптовалют. Назван источник финансирования ядерной программы КНДР, - СМИ

Как указывает издание, данные исходят из доклада ООН.

"Несмотря на то, что сообщений о ядерных испытаниях или запуски МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов", - сообщают наблюдатели.

Как указано в докладе КНДР продолжала развитие инфраструктуры ядерных и баллистических ракет, причем в этом контексте отмечено, что Пхеньян "продолжал искать материалы, технологии и ноу-хау для этих программ за рубежом, в том числе через киберсредства и совместные научные исследования",

Эксперты отмечают, что Пхеньян "заметно ускорил" ракетные испытания, а также подчеркнули, что "кибератаки, особенно криптовалютні активы, остаются важным источником дохода" для Северной Кореи.

Указано, что только в период с 2020 по середину 2021 года в результате кибератак из КНДР было похищено более 50 млн долларов "по меньшей мере из трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии".

США и другие страны, в свою очередь, отметили, что республика провела девять пусков баллистических ракет в январе - это наибольшее количество за месяц за всю историю КНДР.

Издание отмечает, что ядерная программа КНДР много лет вызывает беспокойство мирового сообщества, а ее развитие спровоцировало введение Советом Безопасности ООН санкций против Пхеньяна.