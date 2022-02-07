Крадіжки криптовалют. Названо джерело фінансування ядерної програми КНДР, - ЗМІ

Як вказує видання, дані випливають з доповіді ООН.

"Попри те, що повідомлень про ядерні випробування або запуски МБР (міжконтинентальних балістичних ракет) не надходило, КНДР продовжувала розвивати свій потенціал з виробництва ядерних матеріалів, що розщеплюються", - повідомляють спостерігачі.

Як зазначено в доповіді КНДР продовжувала розвиток інфраструктури ядерних та балістичних ракет, причому в цьому контексті зазначено, що Пхеньян "продовжував шукати матеріали, технології та ноу-хау для цих програм за кордоном, у тому числі через кіберзасоби та спільні наукові дослідження",

Експерти наголошують, що Пхеньян "помітно прискорив" ракетні випробування, а також підкреслили, що "кібератаки, особливо криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу" для Північної Кореї.

Вказано, що лише в період з 2020 по середину 2021 року в результаті кібератак із КНДР було викрадено понад 50 млн доларів "щонайменше з трьох криптовалютних бірж у Північній Америці, Європі та Азії".

США та інші країни, своєю чергою, зазначили, що республіка провела дев'ять пусків балістичних ракет у січні - це найбільша кількість за місяць за всю історію КНДР.

Видання зазначає, що ядерна програма КНДР багато років викликає занепокоєння світової спільноти, а її розвиток спровокував запровадження Радою Безпеки ООН санкцій проти Пхеньяну.