RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Крадіжки криптовалют. Названо джерело фінансування ядерної програми КНДР, - ЗМІ

Автор: Марія Кучерявець

У Північній Кореї хакери викрали криптовалюти на мільйони доларів. Що стало джерелом для фінансування ядерної та ракетної програми Пхеньяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як вказує видання, дані випливають з доповіді ООН.

"Попри те, що повідомлень про ядерні випробування або запуски МБР (міжконтинентальних балістичних ракет) не надходило, КНДР продовжувала розвивати свій потенціал з виробництва ядерних матеріалів, що розщеплюються", - повідомляють спостерігачі.

Як зазначено в доповіді КНДР продовжувала розвиток інфраструктури ядерних та балістичних ракет, причому в цьому контексті зазначено, що Пхеньян "продовжував шукати матеріали, технології та ноу-хау для цих програм за кордоном, у тому числі через кіберзасоби та спільні наукові дослідження",

Експерти наголошують, що Пхеньян "помітно прискорив" ракетні випробування, а також підкреслили, що "кібератаки, особливо криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу" для Північної Кореї.

Вказано, що лише в період з 2020 по середину 2021 року в результаті кібератак із КНДР було викрадено понад 50 млн доларів "щонайменше з трьох криптовалютних бірж у Північній Америці, Європі та Азії".

США та інші країни, своєю чергою, зазначили, що республіка провела дев'ять пусків балістичних ракет у січні - це найбільша кількість за місяць за всю історію КНДР.

Видання зазначає, що ядерна програма КНДР багато років викликає занепокоєння світової спільноти, а її розвиток спровокував запровадження Радою Безпеки ООН санкцій проти Пхеньяну.

Нагадаємо, нещодавно КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети.

Додамо запуск ракети запуск відбувся і 27 січня. Снаряд впав за межами виняткової економічної зони країни в Японському морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРЯдерна безпекаРакетні випробування