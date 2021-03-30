По крайней мере кратер в нужном месте: Маск отреагировал на крушение корабля SpaceX

К ситуации изобретатель подошел с юмором, заявив, что по крайней мере прототип корабля разбился там, где должна была состояться его посадка.

"По крайней мере кратер находится в нужном месте", - написал он.

Как пояснил Маск, скорее всего, у одного из трех двигателей корабля были проблемы во время подъема прототипа на высоту 10 километров и он не достиг нужного давления при посадке. Однако Маск добавил, что теоретически, это не должно было повлиять на посадку.

"Что-то значительное произошло вскоре после начала зажигания при посадке. Нужно знать, что именно произошло, мы сможем определить это позже сегодня", - отметил изобретатель.