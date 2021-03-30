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По крайней мере кратер в нужном месте: Маск отреагировал на крушение корабля SpaceX

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский изобретатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск отреагировал на крушение прототипа корабля Starship во время испытаний. Прототип SN11 разбился во время посадки.

Об этом Маск написал в Twitter.

К ситуации изобретатель подошел с юмором, заявив, что по крайней мере прототип корабля разбился там, где должна была состояться его посадка.

"По крайней мере кратер находится в нужном месте", - написал он.

Как пояснил Маск, скорее всего, у одного из трех двигателей корабля были проблемы во время подъема прототипа на высоту 10 километров и он не достиг нужного давления при посадке. Однако Маск добавил, что теоретически, это не должно было повлиять на посадку.

"Что-то значительное произошло вскоре после начала зажигания при посадке. Нужно знать, что именно произошло, мы сможем определить это позже сегодня", - отметил изобретатель.

Напомним, компания SpaceX, несмотря на сильный туман, решила сегодня провести испытания 11-го прототипа корабля Starship. В рамках испытаний корабль успешно поднялся на 10 километров, но разбился во время посадки.

Как известно, восьмой и девятый прототипы Starship взорвались во время своей посадки, а прототип SN10 взорвался через несколько минут после приземления.

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Новости Украины космический корабльиспытанияSpaceXИлон Маск
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