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SpaceX снова попытается запустить корабль для полетов на Марс. Трансляция

Новина українською → Техас, Вторник 30 марта 2021 15:57
SpaceX снова попытается запустить корабль для полетов на Марс. Трансляция Фото: SpaceX проведет испытания корабля Starship (flickr/com spacex)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX сегодня вновь попытается провести испытания 11-го прототипа корабля Starship. Запуск планируется, несмотря на туман в районе испытаний.

Испытания корабля транслируются в Youtube.

В рамках испытаний прототипа SN11 его запуск планируется на 10 километров и приземления на испытательную площадку. Выход прототипа корабля Starship на земную орбиту пока не планируется.

Накануне SpaceX провела огневые испытания двигателя прототипа SN11 после замены. Двигатель пришлось заменить после повреждения во время предварительных огневых испытаний.

SpaceX уже несколько раз переносила испытания одиннадцатого прототипа Starship. Скачек SN11 должен был состояться еще в прошлую пятницу, но его отменили из-за плохой погоды.

Напомним, вчера компания SpaceX не успела получить разрешение от Управления гражданской авиации США.

Как известно, испытания 8, 9 и 10 прототипов заканчивались взрывом, хотя, в случае с прототипом SN10, взрывом после удачной посадки.

Позже Маск пояснил, почему 10-й прототип корабля взорвался после удачной посадки.

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