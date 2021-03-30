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Принаймні кратер у потрібному місці: Маск відреагував на крах корабля SpaceX

Автор: Дмитро Левицький

Американський винахідник та керівник компанії SpaceX Ілон Маск відреагував на крах прототипу корабля Starship під час випробувань. Прототип SN11 розбився під час посадки.

Про це Маск написав у Twitter.

До ситуації винахідник підійшов з гумором, заявивши, що принаймні прототипу корабля розбився там, де мала відбутися його посадка.

"Принаймні кратер знаходиться в потрібному місці", - написав він.

Як пояснив Маск, скоріш за все, один з трьох двигунів корабля мав проблеми під час підйому прототипу на висоту 10 кілометрів та не досяг потрібного тиску при посадці. Однак Маск додав, що теоретично, це не мало вплинути на посадку.

"Щось значне сталося незабаром після початку запалювання при посадці. Потрібно знати, що саме сталося, ми зможемо визначити це пізніше сьогодні", - зазначив винахідник.

Нагадаємо, компанія SpaceX, попри сильний туман, вирішила сьогодні провести випробування 11-го прототипу корабля Starship. В рамках випробувань корабель успішно піднявся на 10 кілометрів, але розбився під час посадки.

Як відомо, восьмий та дев'ятий прототипи Starship вибухнули під час своєї посадки, а прототип SN10 вибухнув через кілька хвилин після приземлення.

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Новини України космический корабльиспытанияSpaceXИлон Маск
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