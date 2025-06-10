"Країну розділено": Макрон допустив розпуск парламенту Франції

"Я б не хотів, щоб стався черговий розпуск (парламенту, - ред.), але я не з тих, хто відмовляється від конституційних повноважень", - сказав Макрон в Ніцці, де він бере участь у конференції ООН з питань океанів.

Французький лідер попередив, що черговий розпуск парламенту можливий, якщо політичні сили почнуть блокувати рух Франції вперед.

"Політичні партії, які здатні сформувати більшість у Національних зборах (у нижній палаті парламенту, - ред.), мають продемонструвати, що можуть працювати разом - так, як це роблять наші сусіди. Саме в цьому полягає суть демократії в періоди, коли країну розділено", - додав він.

За даними видання, слова Макрона про можливість розпуску парламенту прозвучали через рік після попереднього аналогічного кроку, на який він пішов у спробах зміцнити свою владу.