"Країну розділено": Макрон допустив розпуск парламенту Франції
Президент Франції Еммануель Макрон не відкинув можливості проведення нових дострокових парламентських виборів у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Я б не хотів, щоб стався черговий розпуск (парламенту, - ред.), але я не з тих, хто відмовляється від конституційних повноважень", - сказав Макрон в Ніцці, де він бере участь у конференції ООН з питань океанів.
Французький лідер попередив, що черговий розпуск парламенту можливий, якщо політичні сили почнуть блокувати рух Франції вперед.
"Політичні партії, які здатні сформувати більшість у Національних зборах (у нижній палаті парламенту, - ред.), мають продемонструвати, що можуть працювати разом - так, як це роблять наші сусіди. Саме в цьому полягає суть демократії в періоди, коли країну розділено", - додав він.
За даними видання, слова Макрона про можливість розпуску парламенту прозвучали через рік після попереднього аналогічного кроку, на який він пішов у спробах зміцнити свою владу.
Вибори до парламенту Франції у 2024 році
Нагадаємо, минулого року Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту Франції після провалу його партії на виборах до Європарламенту. У підсумку, у країні відбулося два тури дострокових парламентських виборів.
У першому турі найбільшу підтримку отримала ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка відома проросійськими поглядами. Друге місце посів ультралівий "Новий народний фронт", коаліція Макрона опинилася на третьому місці.
У другому турі коаліція Макрона посіла друге місце, а "Новий народний фронт" - перше.
Детальніше про те, як ультраправі програли вибори у Франції, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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