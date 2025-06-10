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"Країну розділено": Макрон допустив розпуск парламенту Франції

Франція, Вівторок 10 червня 2025 02:25
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"Країну розділено": Макрон допустив розпуск парламенту Франції Фото: Макрон не виключив нових виборів до парламенту (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон не відкинув можливості проведення нових дострокових парламентських виборів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я б не хотів, щоб стався черговий розпуск (парламенту, - ред.), але я не з тих, хто відмовляється від конституційних повноважень", - сказав Макрон в Ніцці, де він бере участь у конференції ООН з питань океанів.

Французький лідер попередив, що черговий розпуск парламенту можливий, якщо політичні сили почнуть блокувати рух Франції вперед.

"Політичні партії, які здатні сформувати більшість у Національних зборах (у нижній палаті парламенту, - ред.), мають продемонструвати, що можуть працювати разом - так, як це роблять наші сусіди. Саме в цьому полягає суть демократії в періоди, коли країну розділено", - додав він.

За даними видання, слова Макрона про можливість розпуску парламенту прозвучали через рік після попереднього аналогічного кроку, на який він пішов у спробах зміцнити свою владу.

Вибори до парламенту Франції у 2024 році

Нагадаємо, минулого року Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту Франції після провалу його партії на виборах до Європарламенту. У підсумку, у країні відбулося два тури дострокових парламентських виборів.

У першому турі найбільшу підтримку отримала ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка відома проросійськими поглядами. Друге місце посів ультралівий "Новий народний фронт", коаліція Макрона опинилася на третьому місці.

У другому турі коаліція Макрона посіла друге місце, а "Новий народний фронт" - перше.

Детальніше про те, як ультраправі програли вибори у Франції, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Франція Еммануель Макрон
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