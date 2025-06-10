"Страна разделена": Макрон допустил роспуск парламента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности проведения новых досрочных парламентских выборов в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Я бы не хотел, чтобы произошел очередной роспуск (парламента, - ред.), но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий", - сказал Макрон в Ницце, где он участвует в конференции ООН по вопросам океанов.
Французский лидер предупредил, что очередной роспуск парламента возможен, если политические силы начнут блокировать движение Франции вперед.
"Политические партии, которые способны сформировать большинство в Национальном собрании (в нижней палате парламента, - ред.), должны продемонстрировать, что могут работать вместе - так, как это делают наши соседи. Именно в этом заключается суть демократии в периоды, когда страна разделена", - добавил он.
По данным издания, слова Макрона о возможности роспуска парламента прозвучали спустя год после предыдущего аналогичного шага, на который он пошел в попытках укрепить свою власть.
Выборы в парламент Франции в 2024 году
Напомним, в прошлом году Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента Франции после сокрушительного провала его партии на выборах в Европарламент. В итоге, в стране прошло два тура досрочных парламентских выборов.
В первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая известна пророссийскими взглядами. Второе место занял ультралевый "Новый народный фронт", коалиция Макрона оказалась на третьем месте.
Во втором туре коалиция Макрона заняла второе место, а "Новый народный фронт" - первое.
Подробнее о том, как ультраправые проиграли выборы во Франции, читайте в материале РБК-Украина.
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