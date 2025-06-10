"Страна разделена": Макрон допустил роспуск парламента Франции

"Я бы не хотел, чтобы произошел очередной роспуск (парламента, - ред.), но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий", - сказал Макрон в Ницце, где он участвует в конференции ООН по вопросам океанов.

Французский лидер предупредил, что очередной роспуск парламента возможен, если политические силы начнут блокировать движение Франции вперед.

"Политические партии, которые способны сформировать большинство в Национальном собрании (в нижней палате парламента, - ред.), должны продемонстрировать, что могут работать вместе - так, как это делают наши соседи. Именно в этом заключается суть демократии в периоды, когда страна разделена", - добавил он.

По данным издания, слова Макрона о возможности роспуска парламента прозвучали спустя год после предыдущего аналогичного шага, на который он пошел в попытках укрепить свою власть.