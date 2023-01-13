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Країни Заходу мають знизити ліміт цін на російську нафту, - прем'єр Естонії

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П'ятниця 13 січня 2023 06:30
Країни Заходу мають знизити ліміт цін на російську нафту, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Країни Заходу повинні посилити санкції проти Росії, а також знизити ціну на російську нафту.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

"Стеля цін на російську нафту має бути знижена ще більше, ніж раніше. Її перегляд має початися найближчим часом", - зазначила прем'єр-міністр Естонії.

Каллас також закликала збільшити обсяги військової допомоги Україні. Вона назвала постачання озброєнь Києву шляхом до миру.

"Продовжую повторювати свій заклик до союзників та партнерів - подивіться на свої запаси і направте зброю на Україну. Це шлях до миру", - наголосила політик.

Нагадаємо, Естонія планує цього місяця надати юридичний план арешту російських активів у країні. За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.

Також ми писали, що Естонія має намір першою у Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.

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Російська Федерація Естонія НАФТА
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