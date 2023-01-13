Страны Запада должны снизить лимит цен на российскую нефть, - премьер Эстонии

Страны Запада должны ужесточить санкции против России, а также снизить потолок цен на российскую нефть.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время", - отметила премьер-министр Эстонии.

Каллас также призвала увеличить объем военной помощи Украине. Она назвала поставки вооружений Киеву путем к миру.

"Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам — посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру", - подчеркнула политик.