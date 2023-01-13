Страны Запада должны снизить лимит цен на российскую нефть, - премьер Эстонии
Страны Запада должны ужесточить санкции против России, а также снизить потолок цен на российскую нефть.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем ранее. Его пересмотр должен начаться в ближайшее время", - отметила премьер-министр Эстонии.
Каллас также призвала увеличить объем военной помощи Украине. Она назвала поставки вооружений Киеву путем к миру.
"Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам — посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру", - подчеркнула политик.
Напомним, Эстония планирует в этом месяце представить юридический план ареста российских активов в стране. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро.
Также мы писали, что Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине.
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