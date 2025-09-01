Сі Цзіньпін презентує на саміті ШОС власний сценарій світового устрою після війни, - ЗМІ

Голова Китаю Сі Цзіньпін закликав Шанхайську організацію співробітництва (ШОС) посилити роль у забезпеченні регіональної безпеки та розвитку, заявивши, що Пекін готовий підтримувати країни, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Як пише видання, виступаючи на вітальному банкеті в північному місті Тяньцзінь у рамках саміту ШОС, китайський лідер зазначив, що об’єднання стало "важливою силою у просуванні нового типу міжнародних відносин".

"Наразі світ переживає столітні зміни прискореними темпами, і нестабільні, невизначені та непередбачувані фактори значно посилилися. Шанхайська організація співробітництва несе ще більшу відповідальність за підтримку миру та стабільності, а також за розвиток і процвітання всіх країн", - заявив Сі.

Його слова прозвучали на тлі прагнення Китаю закріпити свій статус ключового гравця серед країн Глобального Півдня.

Аналітики вважають, що саміт дає Пекіну шанс посилити солідарність із державами, які розвиваються, та заручитися підтримкою у зміні міжнародного порядку.

"ШОС має зробити вагомий внесок у розвиток солідарності між державами-членами, об’єднавши зусилля країн Південної півкулі задля спільного прогресу цивілізації", - зазначив Сі.

Напередодні він провів низку зустрічей із лідерами світу, зокрема прем’єром Індії Нарендрою Моді, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також главами Вірменії та Білорусі.

Сі наголосив на необхідності поглиблення довіри, активізації багатосторонньої співпраці та "справжнього багатостороннього підходу".

Окрему увагу привернула зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Сі тепло привітав його двома руками та приділив значно більше часу, ніж іншим лідерам.

Путін прибув із великою делегацією на чотириденний візит, який у Кремлі назвали "безпрецедентним". Очікується, що під час поїздки будуть оголошені нові угоди про співпрацю.

Крім того, Сі зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, заявивши, що Китай є "джерелом стабільності та визначеності" в умовах глобальних змін і виступає за відновлення авторитету Організації Об'єднаних Націй.

Участь у саміті беруть близько 30 світових лідерів та представників міжнародних організацій.

У МЗС Китаю назвали подію "найбільшою в історії ШОС" та однією з ключових для дипломатії Пекіна у 2025 році.

Очікується, що учасники ухвалять низку документів щодо поглиблення співпраці у сферах безпеки, економіки та культури.