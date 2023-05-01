Країни Східної Європи повинні інвестувати у лінії з виробництва Javelin та систем ППО, - ЗМІ

"Країни Східної Європи мають інвестувати у лінії з виробництва військового озброєння. Йдеться про Javelin, системи ППО та протикорабельні ракети малої дальності", - йдеться у матеріалі.

Старший науковий співробітник The Atlantic Council Джозеф Вебстер вважає, що збільшення обсягів виробництва цих коштів позитивно вплине на безпеку України, Тайваню та, зрештою, усієї Східної Європи.

EurActiv пише, що війна в Україні показала, що армії потребують не лише якісного озброєння, а й рясніє його кількість. Для стримування та, за необхідності, перемоги у нинішніх та майбутніх війнах країни Заходу повинні мати достатні запаси озброєнь та боєприпасів.

Існує безліч пропозицій щодо збільшення виробництва та запасів озброєнь на Заході, включаючи спільні гарантії довгострокових замовлень та інвестицій. Ці ідеї заслуговують на увагу, але країни НАТО, особливо у Східній Європі, повинні також враховувати потреби суб'єктів, що не входять до Альянсу, таких, як Україна і Тайвань.

"Щоб допомогти як Україні, так і самим собі, країни Балтії мають подумати про інвестиції у виробничі лінії для основних військових товарів, які необхідно виробляти масово", - пише EurActiv.