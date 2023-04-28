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Україна та Чехія домовилися про спільне виробництво зброї та боєприпасів

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П'ятниця 28 квітня 2023 18:58
Україна та Чехія домовилися про спільне виробництво зброї та боєприпасів Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна і Чехія підготували шість проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків із можливістю повноцінної виробничої роботи на українській території

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію із президентами України Володимиром Зеленським та Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Ми підготували шість ключових проектів для спільного виробництва на базі як українських, так і чеських компаній. Що стосується конкретних проєктів, то це виробництво зброї, боєприпасів, ремонт танків типу Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків", - заявив він.

Президент Чехії наголосив, що пріоритетом є передача технологій і виробництва, щоб це виробництво частково або повністю здійснювалося на території України.

"Кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є в обох країнах", - сказав він.

Павел також наголосив, що співпраця між Чехією та Україною продовжуватиме поглиблюватися не тільки в плані військової допомоги, а й в інших формах, зокрема, у сфері торгівлі.

Президент наголосив, Чехія готова запропонувати Україні підтримку, допомогу та співпрацю в секторах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури та житлового будівництва. Вона буде спрямована в рамках програми відновлення в Дніпро і Дніпропетровську область.

"Я радий, що ми досягли домовленості з паном Зеленським щодо цих питань. Ми досягли розуміння, що має бути співпраця і що ми маємо швидко рухатися до її здійснення... Відновлення України має розпочатися зараз", - сказав президент Чехії.

Нагадаємо, сьогодні президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.

Додамо, що Чехія сплатить за навчання для 20-25 пілотів з України. Уряд країни схвалив пропозицію.

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