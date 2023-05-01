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Страны Восточной Европы должны инвестировать в линии по производству Javelin и систем ПВО, - СМИ

Фото: Javelin (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны Восточной Европы должны инвестировать в цепочки снабжения оборонной промышленности. Они поддержат не только Украину, но и Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EurActiv.

"Страны Восточной Европы должны инвестировать в линии по производству военного вооружения. Речь идет о Javelin, системах ПВО и противокорабельных ракетах малой дальности", - говорится в материале.

Старший научный сотрудник The Atlantic Council Джозеф Вебстер считает, что увеличение объемов производства этих средств положительно повлияет на безопасность Украины, Тайваня и, в конечном счете, всей Восточной Европы.

EurActiv пишет, что война в Украине показала, что армии нуждаются не только в качественном вооружении, но и изобилует его количеством. Для сдерживания и при необходимости победы в нынешних и будущих войнах страны Запада должны иметь достаточные запасы вооружений и боеприпасов.

Существует множество предложений по увеличению производства и запасов вооружений на Западе, включая общие гарантии долгосрочных заказов и инвестиций. Эти идеи заслуживают внимания, но страны НАТО, особенно в Восточной Европе, должны также учитывать потребности субъектов, не входящих в Альян, таких, как Украина и Тайвань.

"Чтобы помочь как Украине, так и самим себе страны Балтии должны подумать об инвестициях в производственные линии для основных военных товаров, которые необходимо производить массово", - пишет EurActiv.

Напомним, что Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, обучающих самолетов и ремонту танков с возможностью полноценной производственной работы на украинской территории.

Оборонная промышленность Европы должна удвоить производство боеприпасов для победы Украины в войне с Россией. Сделать это возможно, нужно только финансирование.

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