Росіяни підривають судна під Херсоном. Дніпру загрожує екологічна катастрофа
Під Херсоном окупанти підривають судна, через що до Дніпра потрапив чималий об'єм паливно-мастильних речовин. Це загрожує екологічною катастрофою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
За попередніми оцінками, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних речовин, що може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Надалі небезпечні речовини можуть потрапити до дельти Дніпра, у заповідну зону Національного природного парку «Нижньодніпровський» і далі аж до Чорного моря.
"Для ліквідації наслідків необхідно якнайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Україна не може оперативно це зробити, бо наші фахівці не мають доступу до тимчасово окупованих територій", - зазначає Янушевич.
Тому Херсонська обласна військова адміністрація звернулася до правоохоронних органів з метою фіксації екозлочину російських окупантів.
Нагадаємо, ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, які мають світове значення переважно як середовище існування водоплавних птахів. Тому ця екологічна катастрофа може мати й міжнародні наслідки.
Раніше повідомлялося, що Росія за місяці війни спричинила значні збитки екології України, зокрема Чорному морю.
Загалом через дії Росії з початку масштабної жорстокої агресії проти України довкіллю країни завдано шкоди на понад 1,35 трлн гривень.
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