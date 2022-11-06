В Україні від війни постраждали 3 млн гектарів лісів, - Світовий фонд природи
В Україні від російського вторгнення постраждали близько 20% заповідників та понад 3 млн гектарів лісових насаджень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook WWF-Україна.
У зоні ризику опинилися 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи. Під загрозою знищення знаходяться 16 об'єктів площею майже 600 тисяч гектарів, що мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення.
Водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" вже звільнено від росіян, але через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення. Захопленими залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків. Війною вражено 3 млн гектарів лісів.
Раніше ми писали, що під Херсоном окупанти підривають судна , через що до Дніпра потрапив чималий обсяг паливно-мастильних речовин. Це загрожує екологічною катастрофою.
Також повідомлялося, що Росія за місяці війни завдала значних збитків довкіллю України, зокрема Чорному морю.
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