ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Развивающиеся страны могут начать получать компенсацию за экологию: что известно

Новина українською →
Воскресенье 06 ноября 2022 17:05
Развивающиеся страны могут начать получать компенсацию за экологию: что известно Фото: развивающиеся страны могут начать получать компенсацию за экологию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Делегаты климатического саммита COP27 договорились включить в программу обсуждения вопрос о том, должны ли богатые страны компенсировать экологический тариф бедным странам, как наиболее уязвимым к изменению климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уже более десяти лет богатые страны отказываются от официальных дискуссий о предоставлении средств бедным странам, чтобы помочь им справиться с последствиями глобального потепления.

Президент COP27 Самех Шукри заявил, что полученная договоренность создала "институционально стабильное пространство" для обсуждения "насущного вопроса о механизмах финансирования".

На COP26 в прошлом году страны с высоким уровнем доходов заблокировали предложение о создании органа по финансированию убытков и ущерба, вместо этого поддержав трехлетний диалог для обсуждения вопросов финансирования.

По словам Шукри, обсуждение убытков и ущерба, которое сейчас находится в повестке дня COP27, не гарантирует компенсации или обязательного признания ответственности, но должно привести к окончательному решению не позднее 2024 года.

Германия хочет запустить на конференции "Защитный щит от климатических рисков" - инициативу, над которой она работает с уязвимыми государствами, такими как Бангладеш и Гана.

Ранее мы писали, что в Украине от российского вторжения пострадали около 20% заповедников и более 3 млн гектаров лесных насаждений.

Также сообщалось, что под Херсоном оккупанты подрывают суда, из-за чего в Днепр попал немалый объем горюче-смазочных веществ. Это чревато экологической катастрофой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Глобальное потепление
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины