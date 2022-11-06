Развивающиеся страны могут начать получать компенсацию за экологию: что известно
Делегаты климатического саммита COP27 договорились включить в программу обсуждения вопрос о том, должны ли богатые страны компенсировать экологический тариф бедным странам, как наиболее уязвимым к изменению климата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Уже более десяти лет богатые страны отказываются от официальных дискуссий о предоставлении средств бедным странам, чтобы помочь им справиться с последствиями глобального потепления.
Президент COP27 Самех Шукри заявил, что полученная договоренность создала "институционально стабильное пространство" для обсуждения "насущного вопроса о механизмах финансирования".
На COP26 в прошлом году страны с высоким уровнем доходов заблокировали предложение о создании органа по финансированию убытков и ущерба, вместо этого поддержав трехлетний диалог для обсуждения вопросов финансирования.
По словам Шукри, обсуждение убытков и ущерба, которое сейчас находится в повестке дня COP27, не гарантирует компенсации или обязательного признания ответственности, но должно привести к окончательному решению не позднее 2024 года.
Германия хочет запустить на конференции "Защитный щит от климатических рисков" - инициативу, над которой она работает с уязвимыми государствами, такими как Бангладеш и Гана.
Ранее мы писали, что в Украине от российского вторжения пострадали около 20% заповедников и более 3 млн гектаров лесных насаждений.
Также сообщалось, что под Херсоном оккупанты подрывают суда, из-за чего в Днепр попал немалый объем горюче-смазочных веществ. Это чревато экологической катастрофой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.