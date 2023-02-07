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Країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів до змагань

Фото: країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів до змагань (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Швеція, Данія, Ісландія, Фінляндія та Норвегія у листі закликали Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначає видання, олімпійські комітети вищезгаданих країн хочуть у такий спосіб ще раз висловити свою "тверду підтримку українському народу та вимогу миру".

"Ми твердо стоїмо на своїй позиції. Зараз не найкращий час для розгляду питання про їх повернення", - сказано в листі країн.

Нагадаємо, раніше МОК закликав допустити росіян і білорусів до участі в міжнародних змаганнях.

Після цього схожий лист із протестом проти участі росіян та білорусів у змаганнях до МОК направили Литва, Латвія, Естонія та Польща.

Також ми писали, що Україна надіслала схожий лист компаніям-спонсорам Міжнародного олімпійського комітету.

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