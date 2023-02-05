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Україна надіслала листи спонсорам МОК із протестом проти участі росіян у змаганнях

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Київ, Неділя 05 лютого 2023 21:48
Україна надіслала листи спонсорам МОК із протестом проти участі росіян у змаганнях Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна продовжує свою кампанію проти участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях. Дипломати надіслали відповідні листи компаніям-спонсорам Міжнародного олімпійського комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо також дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна надіслала відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет", - заявив голова держави.

За його словами, це великі компанії, які точно зацікавлені у тому, щоб їхню репутацію не використали для пропаганди війни проти України.

Нагадаємо, раніше МОК закликав допустити російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі.

Пізніше Зеленський у відповідь на таку скандальну заяву запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут.

Також Україна направила лист із закликом не допустити росіян та білорусів до Олімпіади в Парижі президенту Франції Еммануелю Макрону.

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