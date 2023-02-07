Страны Северной Европы призвали МОК не допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Швеция, Дания, Исландия, Финляндия и Норвегия в письме призвали Международный олимпийский комитет не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как отмечает издание, олимпийские комитеты вышеперечисленных стран хотят таким образом еще раз выразить свою "твердую поддержку украинскому народу и требованию мира".
"Мы твердо стоим на своей позиции. Сейчас не самое подходящее время для рассмотрения вопроса об их возвращении", - сказано в письме стран.
Напомним, ранее МОК призвал допустить россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.
После этого похожее письмо с протестом против участия россиян и белорусов в соревнованиях в МОК направили Литва, Латвия, Эстония и Польша.
Также мы писали, что Украина отправила письмо компаниям-спонсорам Международного олимпийского комитета из-за планов МОК допустить россиян и белорусов к соревнованиям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.