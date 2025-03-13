Країни НАТО відстають від Росії й Китаю у виробництві зброї, - Рютте

Спілкуючись із журналістами під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, Рютте заявив, що НАТО потрібно виробляти більше зброї.

"Ми маємо виробляти більше озброєнь. Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами та китайцями", - підкреслив генсек Північноатлантичного альянсу.

Також Рютте додав, що США мають "сильну" оборонну промисловість, але потрібно збільшити обсяги виробництва зброї.

Додамо, що це не перші заклики генерального секретаря НАТО посилити виробництво зброї. Нещодавно в інтерв'ю Welt am Sonntag Рютте заявив, що нарощувати виробництво озброєння потрібно по обидва боки Атлантики. Він додав, що членам Альянсу потрібно витрачати більше коштів для забезпечення власної безпеки.

План переозброєння Європи

Нагадаємо, Європейська комісія представила план ReArm Europe, лідери ЄС на саміті 6 березня погодили його. В рамках ініціативи планують мобілізувати 800 млрд євро і включити кредитування на 150 млрд для оборонних потреб.

За даними Financial Times, між Францією і Німеччиною виникли розбіжності під час обговорення плану. Німеччина хоче залучати країни, які не є членами ЄС, але Франція виступає проти.