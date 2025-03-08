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Генсек НАТО закликав швидко нарощувати виробництво зброї "по обидва боки Атлантики"

Брюссель, Субота 08 березня 2025 14:52
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Генсек НАТО закликав швидко нарощувати виробництво зброї "по обидва боки Атлантики" Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Нарощувати виробництво озброєння потрібно по обидва боки Атлантики. Для цього потрібно витрачати більше коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, якого цитує Reuters.

Рютте в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив, що членам Альянсу потрібно витрачати більше коштів для забезпечення власної безпеки.

"Але нам також потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво по обидва боки Атлантики... Занадто довго ми виробляли занадто мало", - сказав він.

За словами Рютте, потрібно нарощувати виробництво боєприпасів, кораблів, танків, літаків, а також супутників і безпілотників.

Генеральний секретар також заявив, що зустрівся з багатьма керівниками оборонних компаній і закликав їх реагувати на підвищений попит.

План переозброєння Європи

Нагадаємо, Європейська комісія представила план ReArm Europe, лідери ЄС на саміті 6 березня погодили його. В рамках ініціативи планують мобілізувати 800 млрд євро і включити кредитування на 150 млрд для оборонних потреб.

За даними Financial Times, між Францією і Німеччиною виникли розбіжності під час обговорення плану. Німеччина хоче залучати країни, які не є членами ЄС, але Франція виступає проти.

Варто додати, що президент США Дональд Трамп звинувачує Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на оборону та підтримку України, ніж США.

Крім того, він вимагає від інших союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Проте деякі члени Альянсу ще не досягли рівня у 2,5%.

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НАТО Сполучені Штати Америки Марк Рютте
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