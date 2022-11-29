Країни НАТО ведуть дискусію щодо поставок Україні комплексів Patriot, - Столтенберг

Країни НАТО на саміті альянсу в Бухаресті ведуть дискусію щодо можливих поставок Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Наші дискусії стосуються надання нових систем, як, наприклад, Patriot, і зараз щодо цього триває дискусія. Але вона також стосується і того, щоб гарантувати, що вже поставлені системи ефективні та функціонують", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті стартує дводенний саміт НАТО. На якому зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Додамо, раніше стало відомо, що Польща домовилася з Німеччиною про перекидання систем ППО Patriot на кордон з Україною.

Пізніше міністр оборони Маріуш Блащак звернувся до Берліна з проханням передати ППО Україні, але Ламбрехт заявила, що ЗРК призначено лише для країн-членів Альянсу.

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