Страны НАТО ведут дискуссию по поставкам Украине комплексов Patriot, - Столтенберг

Страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас по этому поводу идет дискуссия. Но она также касается и того, чтобы гарантировать, что уже поставленные системы эффективны и функционируют", - сказал Столтенберг.

Напомним, сегодня в Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО. На котором соберутся министры иностранных дел стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Добавим, ранее стало известно, что Польша договорилась с Германией о опрокидывании систем ПВО Patriot на границу с Украиной.

Позже министр обороны Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначен только для стран-членов Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.