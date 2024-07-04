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Зеленський анонсував сильну безпекову угоду на саміті НАТО

Київ, Четвер 04 липня 2024 21:04
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Зеленський анонсував сильну безпекову угоду на саміті НАТО Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО 9-11 липня. Вона вже підготовлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він провів тривалу нараду щодо саміту НАТО. Президент зазначив, що захід має стати сильним для України та всіх її партнерів.

Зеленський розповів, що при цьому відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Наразі триває робота над новими рішеннями та документами, які будуть підписані з партнерами. Зокрема, мають бути хороші новини щодо протиповітряної оборони.

"Також підготовлено і нову безпекову угоду для України. Сильна угода, яка дійсно підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод. І незмінно будемо зміцнювати. Це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України до НАТО - рішення, яке незворотнє", - наголосив Зеленський.

Угоди з безпеки

Нагадаємо, Україна з початку року підписала 20 безпекових угод з союзниками. Останні документи були підписані з Євросоюзом, Литвою та Естонією - це сталося в один день, 27 червня.

Такі документи необхідні, щоб забезпечити Україні допомогу у разі, якщо Росія вирішить розпочати повторне вторгнення до вступу української держави до НАТО.

Зокрема, кожен з документів передбачає консультації з Україною на випадок нової війни з Росією. У рамках таких консультацій Київ хоче повідомити про свої головні потреби та запросити конкретну допомогу.

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