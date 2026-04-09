Країни НАТО позбавляються нездорової залежності від США, - Рютте

Виступ у Вашингтоні

Марк Рютте зробив заяви у четвер у США під час виступу в Інституті Рональда Рейгана, задля пом’якшення напруженості з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Це сталося після того, як деякі союзники по НАТО спочатку відмовлялися підтримати прохання Вашингтона щодо участі у війні проти Ірану та забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

"Я розвинув непохитну вдячність за цінність американського лідерства", – сказав Рютте. "Але я також мав можливість поміркувати над тим, що відбувається, коли союзники Америки сприймають це лідерство – лідерство США – як належне".

Європейська залежність та нові інвестиції

Генсек НАТО визнав, що раніше континент надмірно покладався на американську армію, а з часом оборонні бюджети втратили актуальність.

Деякі європейські країни вважають "жорстку силу" чимось, чого варто соромитися, через скорочення військових можливостей.

За словами Рютте, Трамп змусив союзників збільшити витрати на оборону, а нові інвестиції "заклали основу" для справжнього партнерства, переходячи від "нездорової співзалежності" до взаємодії на принципах рівноправності.

Безпека Ормузької протоки та припинення вогню

Рютте підкреслив важливість конкретних зобов’язань від європейських урядів щодо підтримки безпеки Ормузької протоки після завершення війни в Ірані.

Навіть після оголошеного 14-денного перемир’я ключовий морський маршрут залишається фактично закритим, і союзники мають забезпечити його безпеку.

"Цей трансатлантичний альянс, принаймні наразі, незамінний", – додав Рютте, наголосивши на важливості взаємної відповідальності для збереження стабільності у світі.