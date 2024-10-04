ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни НАТО не будуть збивати ракети і дрони над Україною, - Пентагон

П'ятниця 04 жовтня 2024 07:15
UA EN RU
Країни НАТО не будуть збивати ракети і дрони над Україною, - Пентагон Фото: заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Країни Північноатлантичного союзу (НАТО) не збиватимуть ракети і дрони над територією України, адже такі дії втягнуть їх у війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника речника Міноборони США Сабріну Сінгх.

За її словами, допомога союзників у збитті ворожих дронів над Ізраїлем та аналогічні дії в Україні - це "два дуже різні ландшафти і поля бою".

Сінгх зазначила, що президент США Джо Байден на самому початку вторгнення Росії в Україну, "доручив забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою". А Збройні сили дуже успішно використовували засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.

"Держсекретар щойно розмовляв з паном Умеровим, щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби їм (Силам оборони. - ред.) можуть знадобитися, якщо такі є. Президент взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не ставлять чоботи на землю в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.

На запитання, чи збиття ворожих цілей з території Румунії або Польщі можна вважати такою "постановкою чобота", Сінгх відповіла, що це втягне країни Заходу у війну.

"Це означало б, що ми будемо втягнуті у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми будемо продовжувати надавати їм необхідну для цього підтримку", - сказала заступник речника Пентагону.

Допомога НАТО у збитті ворожих об'єктів над Україною

Офіційний Київ не раз звертався до сусідніх країн з проханням допомогти у збитті російських ракет і безпілотників, що залітають у повітряний простір та підлітають до західних кордонів країн НАТО.

У четвер, 3 жовтня, президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що Київ буде надалі переконувати партнерів у необхідності збиття російських дронів і ракет. За його словами, результати переговорів з цього питання потрібні вже напередодні зими.

У свою чергу Рютте зазначив, що рішення про збиття дронів і ракет, які порушують повітряний простір країни НАТО, ухвалюють національні органи влади.

Пізніше Зеленський пояснив причину дефіциту безпеки в українському небі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Пентагон
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, 8 РСЗВ і близько 60 артсистем, - ЗСУ
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, 8 РСЗВ і близько 60 артсистем, - ЗСУ
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію