Рютте про збиття дронів та ракет РФ країнами НАТО: рішення приймають національні органи

Країни НАТО окремо ухвалюють рішення щодо збиття російських ракет та дронів, які порушили їх повітряний простір. Альянс вже ухвалив рішення про посилення ППО на східному фланзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, союзники продовжують консультуватися тісно у зв'язку з цими ситуаціями, і керівництво НАТО буде продовжувати працювати з країнами, щоб забезпечувати ефективну протиракетну оборону.

"Звичайно, збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу - це рішення, які приймають національні органи влади. НАТО вже прийняло рішення підсилювати ППО на східному фланзі, щоб всі члени Альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір і, звичайно, це важливо для НАТО в цілому", - заявив генсек.

Що цьому передувало

Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії під час ворожих атак на Одеську область. Крім того, зафіксовано декілька випадків, коли російські ракети залітали на територію Польщі.

При цьому обидві країни, які є членами НАТО, не збивали російські ракети та дрони.

Україна закликає партнерів знищувати повітряні цілі РФ, які залітають у їх повітряний простір. Також точаться дискусії про те, щоб союзники допомагали Україні збивати російські ракети на її території.

Президент Володимир Зеленський заявив, що союзники могли б збивати російські ракети над Україною, як над Ізраїлем іранські "Шахеди".

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