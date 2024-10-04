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Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, - Пентагон

Пятница 04 октября 2024 07:15
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Страны НАТО не будут сбивать ракеты и дроны над Украиной, - Пентагон Фото: заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Страны Североатлантического союза (НАТО) не будут сбивать ракеты и дроны над территорией Украины, поскольку такие действия втянут их в войну с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя спикера Минобороны США Сабрину Сингх.

По ее словам, помощь союзников в уничтожении вражеских дронов над Израилем и аналогичные действия в Украине - это "два очень разных ландшафта и поля боя".

Сингх отметила, что президент США Джо Байден в самом начале вторжения России в Украину, "поручил обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя". А Вооруженные силы очень успешно использовали средства противовоздушной обороны и другие возможности, чтобы продолжать отвоевывать свою территорию.

"Госсекретарь только что разговаривал с господином Умеровым, чтобы получить последнюю информацию с поля боя, чтобы лучше понять, какие еще силы и средства им (Силам обороны. - ред.) могут понадобиться, если таковые имеются. Президент взял на себя обязательство, что Соединенные Штаты не ставят сапоги на землю в Украине, но мы поддерживаем Украину в ее усилиях вернуть свою суверенную территорию", - сказала она.

На вопрос, можно ли уничтожение вражеских целей с территории Румынии или Польши считать такой "постановкой сапога", Сингх ответила, что это втянет страны Запада в войну.

"Это означало бы, что мы будем втянуты в войну другим способом. А сейчас мы чувствуем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по своим городам, по населению, по инфраструктуре. И мы будем продолжать оказывать им необходимую для этого поддержку", - сказала заместитель спикера Пентагона.

Помощь НАТО в уничтожении вражеских объектов над Украиной

Официальный Киев не раз обращался к соседним странам с просьбой помочь в уничтожении российских ракет и беспилотников, которые залетают в воздушное пространство и подлетают к западным границам стран НАТО.

В четверг, 3 октября, президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Киев будет в дальнейшем убеждать партнеров в необходимости сбивания российских дронов и ракет. По его словам, результаты переговоров по этому вопросу нужны уже накануне зимы.

В свою очередь Рютте отметил, что решение о сбивании дронов и ракет, которые нарушают воздушное пространство страны НАТО, принимают национальные органы власти.

Позже Зеленский объяснил причину дефицита безопасности в украинском небе.

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