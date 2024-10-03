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Зеленський назвав одну з головних причин дефіциту безпеки в небі України

Україна, Четвер 03 жовтня 2024 19:43
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Зеленський назвав одну з головних причин дефіциту безпеки в небі України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Однією з головних причин дефіциту безпеки в українському небі є дефіцит рішень країн НАТО про спільний захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Не менш важливо перед зимою зараз ППО для України, і також - справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО - наших сусідів, - є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист", - сказав Зеленський.

За його словами, те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, "може працювати й в небі нашої частини Європи - в Україні, так само допомагаючи рятувати життя".

"Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика. Сьогодні ми говорили зокрема й про це з Марком Рютте (новим генсеком НАТО - ред.). Ми будемо й надалі переконувати всіх партнерів у тому, що треба впровадити - що треба для результативного захисту неба", - наголосив президент.

Збиття російських дронів та ракет

Нагадаємо, російські дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії під час ворожих атак на Одеську область. Також було зафіксовано декілька випадків, коли російські ракети та безпілотники залітали на територію Польщі та Латвії.

Однак всі три країни, які є членами НАТО, не збивали російські повітряні цілі.

Водночас Україна закликає партнерів знищувати повітряні цілі Росії, які залітають у їх повітряний простір. Також точаться дискусії про те, щоб союзники допомагали Україні збивати російські ракети на її території.

Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що союзники могли б збивати російські ракети над Україною, як над Ізраїлем іранські "Шахеди".

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