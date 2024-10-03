Зеленський назвав одну з головних причин дефіциту безпеки в небі України

"Не менш важливо перед зимою зараз ППО для України, і також - справжній прогрес для спільного збиття російських ракет і дронів. Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО - наших сусідів, - є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист", - сказав Зеленський.

За його словами, те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, "може працювати й в небі нашої частини Європи - в Україні, так само допомагаючи рятувати життя".

"Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика. Сьогодні ми говорили зокрема й про це з Марком Рютте (новим генсеком НАТО - ред.). Ми будемо й надалі переконувати всіх партнерів у тому, що треба впровадити - що треба для результативного захисту неба", - наголосив президент.