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Країни Латинської Америки проведуть екстрений саміт через депортаційну політику Трампа

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лідери країн Латинської Америки зберуться 30 січня на екстрений саміт. Він спричинений політикою масових депортацій мігрантів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, саміт скликала президентка Гондурасу Ксіомара Кастро, яка очолює Співтовариство латиноамериканських і карибських держав, на прохання лідера Колумбії Густаво Петро.

Вона написала в соцмережі Х, що на зустрічі обговорять міграцію, регіональну єдність та екологію.

"У латиноамериканських посольств у Вашингтоні багато тривоги. Здається, ми повернулися до 1897 року та епохи президента Мак-Кінлі, який вторгся на Кубу та Філіппіни", - сказав старший регіональний дипломат у Вашингтоні. 

Старший науковий співробітник аналітичного центру Міжамериканського діалогу Майкл Шиффер вважає, що латиноамериканські держави "намагатимуться знайти баланс" у відносинах з Трампом.

Водночас анонімні регіональні дипломати сказали FT, що б хотіли координувати позиції непомітно, перш ніж озвучити офіційну позицію.

"Петро дав урок про те, як не мати справу з Трампом. Він пішов у бій у соціальних мережах, не маючи можливості підтримати свою боротьбу", - розповів співрозмовник видання.

Країнам регіону уже довелося мати справу з масштабною кампанією нової адміністрації США з депортації нелегалів.

Крім того, Трамп погрожував запровадити мито на товари з Мексики та відновити контроль США над Панамським каналом. А днями він на кілька годин оголошував про запровадження 25% мит на товари з Колумбії, поки президент країни не погодився приймати мігрантів.

Зазначається, що Куба та Венесуела підтримали Колумбію, але найбільші держави регіону, Бразилія і Мексика, публічно не коментували ситуацію.

Депортація мігрантів із США

Нагадаємо, питання масових депортацій нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів стала однією з головних обіцянок передвиборчої кампанії Дональда Трампа. 24 січня у Білому домі вже анонсували перші кроки в цьому питанні.

Водночас не усі країни погодились одразу прийняти назад своїх мігрантів. Під час інциденту з Колумбією США пригрозили країні 25% митами на всі товари та санкціями, після чого Колумбія погодилася на умови Трампа.

Також США готові запровадити санкції проти тих країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають у Штатах.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп