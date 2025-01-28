Країни Латинської Америки проведуть екстрений саміт через депортаційну політику Трампа

Лідери країн Латинської Америки зберуться 30 січня на екстрений саміт. Він спричинений політикою масових депортацій мігрантів президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як повідомляє видання, саміт скликала президентка Гондурасу Ксіомара Кастро, яка очолює Співтовариство латиноамериканських і карибських держав, на прохання лідера Колумбії Густаво Петро.
Вона написала в соцмережі Х, що на зустрічі обговорять міграцію, регіональну єдність та екологію.
"У латиноамериканських посольств у Вашингтоні багато тривоги. Здається, ми повернулися до 1897 року та епохи президента Мак-Кінлі, який вторгся на Кубу та Філіппіни", - сказав старший регіональний дипломат у Вашингтоні.
Старший науковий співробітник аналітичного центру Міжамериканського діалогу Майкл Шиффер вважає, що латиноамериканські держави "намагатимуться знайти баланс" у відносинах з Трампом.
Водночас анонімні регіональні дипломати сказали FT, що б хотіли координувати позиції непомітно, перш ніж озвучити офіційну позицію.
"Петро дав урок про те, як не мати справу з Трампом. Він пішов у бій у соціальних мережах, не маючи можливості підтримати свою боротьбу", - розповів співрозмовник видання.
Країнам регіону уже довелося мати справу з масштабною кампанією нової адміністрації США з депортації нелегалів.
Крім того, Трамп погрожував запровадити мито на товари з Мексики та відновити контроль США над Панамським каналом. А днями він на кілька годин оголошував про запровадження 25% мит на товари з Колумбії, поки президент країни не погодився приймати мігрантів.
Зазначається, що Куба та Венесуела підтримали Колумбію, але найбільші держави регіону, Бразилія і Мексика, публічно не коментували ситуацію.
Нагадаємо, питання масових депортацій нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів стала однією з головних обіцянок передвиборчої кампанії Дональда Трампа. 24 січня у Білому домі вже анонсували перші кроки в цьому питанні.
Водночас не усі країни погодились одразу прийняти назад своїх мігрантів. Під час інциденту з Колумбією США пригрозили країні 25% митами на всі товари та санкціями, після чого Колумбія погодилася на умови Трампа.
Також США готові запровадити санкції проти тих країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають у Штатах.
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