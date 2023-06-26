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Країни G7 зобов'язалися мінімізувати розрив у доходах між чоловіками та жінками

Фото: країни G7 зобов'язалися знизити розрив у доходах між чоловіками та жінками (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри з питань гендерної рівності країн "Великої сімки" на зустрічі у Японії зобов'язалися вжити заходів щодо усунення гендерної економічної нерівності шляхом розширення прав та можливостей жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Міністри назвали неоплачуваний догляд та роботу по дому, непропорційно покладену на жінок, серйозними перешкодами на шляху "розширення економічних прав та можливостей жінок, оскільки вони обмежують їхню здатність працювати повний робочий день або обіймати керівні посади".

За їхніми словами, технології та гнучкий графік роботи можуть бути використані як засіб для мінімізації дисбалансу доходів чоловіків та жінок.

"Повна, рівноправна та значуща участь жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях є питанням прав людини, а також приносить користь усім, сприяючи покращенню економічних, соціальних та політичних результатів", - йдеться у заяві міністрів.

Міністри з Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Європейського союзу назвали пандемію "серйозною перешкодою" на шляху до створення суспільства гендерної рівності.

"Ми підтвердили нашу прихильність до прискорення наших зусиль щодо досягнення повної гендерної рівності та подальшого розширення прав та можливостей усіх жінок і дівчаток", - йдеться у заяві.

Раніше стало відомо, що Японія збільшує кількість співробітників у своєму посольстві в Україні, щоб впоратися зі зростаючим навантаженням. Нові співробітники посольства відповідатимуть за допомогу від G7 у відновленні інфраструктури та гуманітарній підтримці України.

Також ми писали, що країни "Великої сімки" працюють над схемою, яка б дозволила стримувати крадіжку українського зерна росіянами .

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