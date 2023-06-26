Страны G7 обязались минимизировать разрыв в доходах между мужчинами и женщинами

Министры по вопросам гендерного равенства стран "Большой семерки" на встрече в Японии обязались принять меры по устранению гендерного экономического неравенства путем расширения прав и возможностей женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Министры назвали неоплачиваемый уход и работу по дому, непропорционально возложенную на женщин, серьезными препятствиями на пути "расширения экономических прав и возможностей женщин, поскольку они ограничивают их способность работать полный рабочий день или занимать руководящие должности".
По их словам, технологии и гибкий график работы могут быть использованы в качестве средства для минимизации дисбаланса доходов мужчин и женщин.
"Полное, равноправное и значимое участие женщин в принятии решений на всех уровнях является вопросом прав человека, а также приносит пользу всем, способствуя улучшению экономических, социальных и политических результатов", - говорится в заявлении министров.
Министры из Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Европейского союза назвали пандемию "серьезным препятствием" на пути к созданию общества гендерного равенства.
"Мы подтвердили нашу приверженность ускорению наших усилий по достижению полного гендерного равенства и дальнейшему расширению прав и возможностей всех женщин и девочек", - говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Япония увеличивает количество сотрудников в своем посольстве в Украине, чтобы справиться с растущей нагрузкой. Новые сотрудники посольства будут отвечать за помощь от G7 в восстановлении инфраструктуры и гуманитарной поддержке Украины.
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