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Країни G7 працюють над схемою стримування крадіжки українського зерна

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Понеділок 12 червня 2023 17:58
Країни G7 працюють над схемою стримування крадіжки українського зерна Ілюстративне фото: країни G7 працюють над схемою стримування крадіжки українського зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни "Великої сімки" працюють над схемою, яка б дозволила стримувати крадіжку українського зерна росіянами.

Про це заявив міністр продовольства та сільського господарства Великої Британії Марк Спенсер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Британія очолить роботу над цією схемою. При цьому країна тісно співпрацює з Україною у її розробці.

"Ми вважаємо, що хімічна ідентифікація буде ефективним засобом стримування подальшої крадіжки українського зерна", - розповів Спенсер.

Крадіжка українського зерна

Нагадаємо, ще у травні минулого року українські чиновники заявляли про те, що Росія краде зерно на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Цю інформацію, зокрема, підтверджував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він розповідав, що вкрадене зерно росіяни постачають у Сирію. Вони проводять такі постачання через тимчасово окупований Крим.

Викрадення зерна продовжується на тлі часткового блокування експорту українських сільгосптоварів морем через вторгнення росіян.

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