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Країни G7 закликають ООН до серйозної реакції на ракетні запуски КНДР

Фото: країни G7 закликають ООН до серйозної реакції на ракетні запуски КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН має вжити "серйозних заходів" у відповідь на останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" найбільших промислово розвинених країн.

Рада Безпеки має обговорити політику КНДР на засіданні у понеділок на прохання Сполучених Штатів після останньої серії цьогорічних випробувальних запусків ракет.

"Дії (КНДР – ред.) вимагають єдиної та рішучої реакції з боку міжнародного співтовариства", - заявили країн G7.

У заяві G7 також йдеться, що п'ятничне випробування було безрозсудним актом і ще одним кричущим порушенням резолюцій ООН.

"Безпрецедентна серія незаконних пусків балістичних ракет, проведених Північною Кореєю у 2022 році, становить серйозну загрозу регіональному та міжнародному миру та безпеці", - йдеться в заяві G7.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї під час випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.

Раніше ми писали, що КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Раніше, 17 листопада, Північна Корея випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

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