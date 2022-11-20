Країни G7 закликають ООН до серйозної реакції на ракетні запуски КНДР

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" найбільших промислово розвинених країн.

Рада Безпеки має обговорити політику КНДР на засіданні у понеділок на прохання Сполучених Штатів після останньої серії цьогорічних випробувальних запусків ракет.

"Дії (КНДР – ред.) вимагають єдиної та рішучої реакції з боку міжнародного співтовариства", - заявили країн G7.

У заяві G7 також йдеться, що п'ятничне випробування було безрозсудним актом і ще одним кричущим порушенням резолюцій ООН.

"Безпрецедентна серія незаконних пусків балістичних ракет, проведених Північною Кореєю у 2022 році, становить серйозну загрозу регіональному та міжнародному миру та безпеці", - йдеться в заяві G7.