Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные пуски КНДР

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки" крупнейших промышленно развитых стран.

Совет Безопасности должен обсудить политику КНДР на заседании в понедельник по просьбе Соединенных Штатов после последней серии испытательных запусков ракет в этом году.

"Действия (КНДР – ред.) требуют единой и решительной реакции со стороны международного сообщества", — заявили стран G7.

В заявлении G7 также говорится, что пятничное испытание было безрассудным актом и еще одним вопиющим нарушением резолюций ООН.

"Беспрецедентная серия незаконных пусков баллистических ракет, проведенных Северной Кореей в 2022 году представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности", — говорится в заявлении G7.