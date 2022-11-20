RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные пуски КНДР

Фото: страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные пуски КНДР (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН должен принять "серьезные меры" в ответ на последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки" крупнейших промышленно развитых стран.

Совет Безопасности должен обсудить политику КНДР на заседании в понедельник по просьбе Соединенных Штатов после последней серии испытательных запусков ракет в этом году.

"Действия (КНДР – ред.) требуют единой и решительной реакции со стороны международного сообщества", — заявили стран G7.

В заявлении G7 также говорится, что пятничное испытание было безрассудным актом и еще одним вопиющим нарушением резолюций ООН.

"Беспрецедентная серия незаконных пусков баллистических ракет, проведенных Северной Кореей в 2022 году представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности", — говорится в заявлении G7.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия во время испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам . Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРG7Соединенные Штаты Америки