ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни G7 закликали Росію припинити загрожувати постачанням зерна з України

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 19:35
Країни G7 закликали Росію припинити загрожувати постачанням зерна з України Фото: країни G7 закликали Росію припинити погрожувати постачанням зерна з України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни "Великої сімки" закликали Росію припинити погрози у бік "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари.

Про це сказано у спільній заяві лідерів G7, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У заяві сказано, що "Велика сімка" підтримує експорт української агропродукції.

"У цьому зв'язку ми підтримуємо розширення та продовження Чорноморської зернової ініціативи та закликаємо Росію припинити загрожувати глобальним постачанням продовольства та дозволити Чорноморській зерновій ініціативі працювати з максимальним потенціалом", - наголошується в документі.

Лідери держав зазначили, що внески їхніх країн продовжують підтримувати доставку українського зерна до найбільш незахищених країн.

Загрози Росії

Москва на початку травня почала блокувати дію "зернової угоди" - вона не проводила інспекції суден, які мали перевозити українське зерно.

Дія "зерної угоди" мала закінчитися 18 травня. У ході переговорів щодо її продовження Росія погрожувала, що будь-які домовленості "припинять своє існування", якщо умови Кремля не виконають.

17 травня сторонам вдалося домовитись про продовження Чорноморської зернової ініціативи, але представники країни-агресора знову почали погрожувати, що якщо їхні умови не виконають, то це буде останнім продовженням угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація G7 зерновий коридор Війна Росії проти України
NEWS
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
Саміт без друзів та з союзником Путіна. Що таке Ліга арабських держав і навіщо вона Зеленському
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів