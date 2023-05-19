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Страны G7 призвали Россию прекратить угрожать поставкам зерна из Украины

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Пятница 19 мая 2023 19:35
Страны G7 призвали Россию прекратить угрожать поставкам зерна из Украины Фото: страны G7 призвали Россию прекратить угрожать поставкам зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" призвали Россию прекратить угрозы в сторону "зерновой сделки", которая позволяет экспортировать украинские сельхозтовары.

Об этом сказано в совместном заявлении лидеров G7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В заявлении сказано, что "Большая семерка" поддерживает экспорт украинской агропродукции.

"В этой связи мы поддерживаем расширение и продление Черноморской зерновой инициативы и призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия и позволить Черноморской зерновой инициативе работать с максимальным потенциалом", - подчеркивается в документе.

Лидеры государств отметили, что взносы их стран продолжают поддерживать доставку украинского зерна в наиболее незащищенные страны.

Угрозы России

Москва в начале мая начала блокировать действие "зерновой сделки" - она не проводила инспекции судов, которые должны были перевозить украинское зерно.

Действие "зерной сделки" должно было закончиться 18 мая. В ходе переговоров по ее продлению Россия угрожала, что любые договоренности "прекратят свое существование", если условия Кремля не выполнят.

17 мая сторонам удалось договориться о продлении Черноморской зерновой инициативы, но представители страны-агрессора снова начали угрожать, что если их условия не выполнят, то это будет последнее продление сделки.

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