UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни G7 відреагували на запуск ракет КНДР

Фото: лідери країн G7 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" відреагували на запуск балістичних ракет Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Світові держави заявили у вівторок, що міжнародному співтовариству потрібна тверда та єдина відповідь на "безрозсудне" нарощування Північною Кореєю ядерного потенціалу та запуски ракет.

"Неодноразові безрозсудні дії Північної Кореї мають бути зустрінуті швидкою, об'єднаною та рішучою міжнародною відповіддю, особливо з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - заявили міністри закордонних справ країн G7.

З того часу, як Північна Корея провела перше ядерне випробування у 2006 році, Рада Безпеки ООН ухвалила багато резолюцій, які закликають її припинити ядерні та ракетні програми. Але Китай та Росія, які підтримують Північну Корею, не хочуть, щоб Рада Безпеки вводила нові санкції проти неї.

Запуск КНДР балістичних ракет

19 грудня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км. Спостерігав за цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин

Раніше Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності у бік Східного моря.

У Японії скликали засідання Ради національної безпеки через можливе падіння ракети у Східне море.

США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони для стримування КНДР.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News